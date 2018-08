Transparência como valor para a moda e para o mundo é o tema do Diálogos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Quem faz as nossas roupas?". A pergunta é o ponto de partida para iniciar o debate Transparência: Um Valor para a Moda e para o Mundo, tema da décima edição do Diálogos Transformadores, na terça-feira (4), no auditório da Folha de S.Paulo.

"A cadeia da moda é complexa, ramificada e cheia de camadas. A transparência é a alavanca para torná-la mais justa e sustentável", diz Giuliana Ortega, diretora-executiva do Instituto C&A, que apresenta o tema desta edição.

A partir do Índice de Transparência da Moda no Brasil, iniciativa que rastreia, avalia e divulga informações relevantes das marcas a respeito de seus processos produtivos, especialistas e debatedores vão discutir como conscientizar a indústria e os consumidores sobre a importância de adotar práticas que não agridem o meio ambiente nem os trabalhadores.

Para Eloisa Artuso, diretora Educacional do Fashion Revolution Brasil, responsável por implantar o primeiro índice no país, um dos desafios é fazer com que os consumidores passem a exigir mais informações sobre as marcas que usa. "Com a transparência, vem a responsabilização, a prestação de contas e melhores práticas", diz ela.

Eloisa será uma das protagonistas da terceira edição do Diálogos Transformadores, ao lado de Marcel Gomes, secretário da ONG Repórter Brasil, cuja missão é identificar e tornar públicas situações que firam direitos trabalhistas e causem danos ambientais, e Leonardo Marques, professor da Coppead e consultor em gestão no varejo, vestuário e serviços.

O trio vai debater com Giuliana Ortega, Sérgio Andrade, fundador da Agenda Pública e empreendedor da Rede Folha, e Oded Grajew, presidente do conselho deliberativo da Oxfam Brasil, que promove movimento global de luta contra a desigualdade.

A plateia de cem convidados vai conhecer ainda o caso inspirador de Pedro Ruffier, criador da Movin, marca de roupas que busca soluções para incentivar o comércio justo e sustentável, com design minimalista, tingimentos orgânicos e matérias-primas inovadoras.

O evento será transmitido pelo TV Folha. O conteúdo da discussão será transformado em um minidocumentário para websérie no canal Diálogos Transformadores.