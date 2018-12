Transporte coletivo opera com horários especiais na Região Metropolitana

AN-PR

As linhas do transporte coletivo em operação na Região Metropolitana de Curitiba terão horário especial nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 01 de janeiro. A medida se extende às 205 linhas administradas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) em 19 municípios.

Nos dias 24 e 31 véspera de Natal e Ano-Novo os ônibus circularão com base na tabela dos sábados. No dia 24 haverá reforço no número de ônibus.

Nos dias de Natal (25) e 01 de janeiro o transporte segue os horários de domingo.

De acordo com o assessor técnico da Comec, Willian Corrêa, o horário especial foi estabelecido com base no levantamento no número de passageiros. “A demanda cai bastante nestes dias, mas vamos operar com carros suficientes para atender a população”, disse.

Cerca de 400 mil passageiros são transportados pelas 205 linhas.