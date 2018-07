Transporte coletivo terá 14 ônibus novos na primeira semana de agosto

SMCS

A Prefeitura vai entregar 14 novos ônibus no dia 7 de agosto, como parte do processo de renovação da frota do transporte público. Até o fim deste ano a cidade terá 150 novos veículos circulando. Desde dezembro passado já foram entregues à cidade 35 novos ônibus, entre os quais 25 biarticulados.

“Quando assumi a administração encontrei a frota de ônibus sucateada e o transporte desintegrado. Colocamos para funcionar o Ligeirão Norte-Sul, novas linhas de alimentadores e retomamos a integração metropolitana do transporte”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Desde 2013 não havia renovação de ônibus no transporte coletivo de Curitiba, o que provocou um acúmulo de veículos com vida útil vencida, que poderia chegar a 660 ônibus da frota operante em 2020.

“Estancamos esse sucateamento e estamos renovando a frota. Até 2020, teremos entregues 450 novos ônibus”, disse o prefeito Rafael Greca.

Dos 14 veículos que entrarão em operação em agosto, oito serão articulados novos que vão atender as linhas de Interbairros (5) e alimentadoras (3) e os outros seis irão operar nas linhas convencionais.

A distribuição dos ônibus nas linhas será avaliada pela área de Operação do Transporte da Urbs.