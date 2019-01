Transporte de carga excedente pode deixar trânsito na BR-277 lento

Redação Bem Paraná com assessoria

O trânsito da rodovia BR-277 pode apresentar lentidão por conta do transporte de uma carga excedente nesta manhã de quarta-feira, 23.



De acordo com as informações da Ecovia, concessionária que administra o trecho da rodovia entre Curitiba e o Litoral, o comboio saiu, por volta das 9 horas do km 17 e seguira até a Avenida Ayton Senna, em Paranaguá.

Parte deste deslocamento deverá ser feito pela contramão,

Não há filas e o tráfego de veículos na Av. Ayrton Senna foi bloqueado.