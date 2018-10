Travesti ataca motorista e atropela mulher em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma travesti esfaqueou um motorista de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) e atropelou uma mulher no Butantã, na zona oeste de São Paulo, na tarde da última segunda-feira (1º).

Segundo a polícia, a travesti se irritou com o motorista, pois ele havia estacionado seu micro-ônibus no local onde ela faz ponto de prostituição. Por volta das 17h, após persegui-lo com o seu carro até a avenida Vital Brasil, ela o atacou com uma faca quando o ônibus parou.

O cobrador tentou correr atrás da travesti com uma barra de ferro, mas foi atingido por um carro que passava na rua. Ao tentar fugir, a travesti invadiu com seu carro uma calçada ao lado da estação Butantã da linha 4-amarela do metrô e atingiu uma mulher que estava sentada.

Ela sofreu uma fratura exposta ao ser prensada contra uma parede e foi levada ao Hospital das Clínicas, também na zona oeste.

Pessoas que estavam no local e testemunharam a ação passaram a agredir a travesti, que sofreu uma fratura no braço e foi levada por policiais ao Hospital Universitário, dentro do campus da USP, nas imediações. Quando deixar o hospital, ela responderá por tentativa de homicídio.

O motorista está internado no Hospital das Clínicas, o cobrador sofreu apenas ferimentos leves e não foi hospitalizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.