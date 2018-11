TRE de Minas Gerais divulga vídeo afirmando que erro em urna é falso

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) divulgou vídeo em que um perito afirma ser falso o erro em uma urna eletrônica em que, ao digitar o número 1, automaticamente apareceria o candidato Fernando Haddad (PT).

Eleitores de Jair Bolsonaro (PSL), cujo número é o 17, estão divulgando em redes sociais mostrando o vídeo com a suposta fraude; ao apertar o número 1, a urna automaticamente seria preenchida com o número 13 de Haddad.

O filho do capitão, Flavio Bolsonaro, divulgou a suposta fraude em uma rede social.

Segundo o perito do TRE-MG, o vídeo é uma montagem. Mais cedo, a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Rosa Weber, afirmou que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foram acionados para verificar a autenticidade do vídeo.

Rosa Weber foi enfática ao dizer que sequer sabe se a urna que aparece no vídeo é verdadeira. "Eu sequer sei se é verdade", disse, em referência ao conteúdo do vídeo.

De acordo com um integrante do Ministério Público, devido ao ângulo em que foi gravado o vídeo, é possível que a imagem seja de um teste prévio sobre segurança nas urnas, e não da eleição deste domingo.