TRE diz que votos de urna com problema em Curitiba foram computados

Da Redação Bem Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) divulgou nesta terça-feira (9) nota desmentindo vídeo divulgado no domingo (7) que viralizou na internet, apontando que cinco eleitores não teriam conseguido confirmar seus votos para presidente da República, em uma urna da seção eleitoral nº 664 da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba localizada no Colégio Positivo Júnior.

