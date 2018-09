TRE mantém propaganda de Doria mostra delator citando Skaf

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) negou nesta quarta-feira (26) pedido de liminar feita pelo candidato ao governo Paulo Skaf (MDB) para retirar do ar propaganda de João Doria (PSDB) que liga o emedebista a depoimento de delator na Lava Jato.

A propaganda tem trechos de delação premiada do marqueteiro Renato Pereira.

Na peça que entrou no ar nesta terça-feira, Renato Pereira diz que "toda e qualquer peça publicitária que nós tivéssemos que fazer para a televisão era obrigatória a presença física do Paulo Skaf". Também afirma que o "trabalho estava orientado para preparar a candidatura do Paulo Skaf ao Governo de São Paulo em 2018."

"Em princípio, o depoimento do Sr. Renato Pereira realmente ocorreu; ademais, não se afirmou, categoricamente, que o representante seria corrupto", escreveu o juiz Afonso Celso da Silva.