TRE represa divulgação de resultados no Paraná

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em função das longas filas para votação e do atraso no encerramento de algumas seções eleitorais, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná adiou a divulgação de resultados parciais das eleições deste domingo (7).

"Vamos ter paciência, tranquilidade", pediu o juiz Jean Leeck.

O TRE prometeu novas parciais a partir das 18h. Antes, dizia que o resultado já seria conhecido a partir das 17h30.

Na sede do tribunal, tradicional ponto de encontro da apuração, cabos eleitorais gritavam "liga o telão".

O órgão atribuiu os atrasos à biometria e à longa lista de candidatos, entre outros fatores.