Da Redação Bem Paraná com sites

A Serra do Mar na BR-277 segue com registro de neblina intensa nesta tarde de sábado (6). A recomendação da concessionária Ecovia é usar os faróis baixos e reduzir a velocidade na estrada. Chove ao longo do trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná.

Ainda segundo a concessionária, o tráfego segue normal em todos os trechos da concessão.