Trecho da 'Odisseia' gravado em placa antiga é achado na Grécia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma placa com 13 versos de uma rapsódia da "Odisseia" gravados foi encontrada em Olímpia, afirmou o ministério da Cultura grego nesta terça-feira (10).

As primeiras estimativas dos arqueólogos são de que se trata da tábua de argila do século 3º, na época romana.

Segundo o comunicado, a placa pode ser a inscrição mais antiga da obra de Homero já descoberta.

Trata-se de um fragmento que descreve o regresso de Ulisses à ilha de Ítaca e o reencontro com seu criado Eumeo.

A descoberta ocorreu durante as escavações de arqueólogos gregos junto ao Instituto Alemão de Arqueologia ao redor dos vestígios do templo de Zeus.

Primeiro transmitida oralmente, a epopeia atribuída a Homero, que teria composto a Ilíada e a Odisseia no fim do século VIII a.C., foi transcrita antes da era cristã em rolos antigos, dos que só restam alguns fragmentos encontrados no Egito.