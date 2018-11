Treino no CT do Fluminense é invadido por cerca de 50 torcedores

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O treino do Fluminense foi invadido por cerca de 50 torcedores nesta sexta-feira.

Os jogadores estavam iniciando o aquecimento e foram surpreendidos. A atividade foi interrompida, e o clima esquentou com as cobranças aos jogadores.

O treinador interino Fábio Moreno foi um dos que tentaram apaziguar o clima e conversou com alguns dos invasores. O local já foi invadido por bandidos que renderam seguranças e constantemente convive com tiroteios e ações policiais na comunidade vizinha à área tricolor.

O ambiente do clube é dos mais pesados, já que o time chega na última rodada do Brasileiro com risco de queda. O Fluminense precisa de apenas um empate contra o América-MG para escapar.