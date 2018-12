Trem do Metrô de SP amanhece inteiro grafitado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Toda a extensão de um dos trens do Metrô de São Paulo amanheceu tomada por grafites no último domingo (2). A ação aconteceu no pátio de Tamanduateí, ligado à linha 2-verde, na Vila Independência, zona sul da capital paulista.

Funcionários da companhia, ligada ao Governo do estado de São Paulo, registraram um boletim de ocorrência na Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano) assim que identificaram a atividade na manhã do domingo. A composição passou por uma perícia técnica policial e foi retirada de circulação no mesmo dia.

As câmeras de segurança deverão ser analisadas para identificar os autores da pintura. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Grafitar ou pichar um local não autorizado é crime no país. Quem for pego praticando o ato de vandalismo pode ser condenado a pena de três meses a um ano de prisão, de acordo com a lei de crimes ambientais.

Segundo informou o Metrô, o trem pichado passou por um processo de limpeza no início desta semana e já está pronto para voltar à circulação.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Segurança Pública, da gestão Márcio França (PSB), não respondeu até a conclusão desta edição.

De acordo com reportagem do portal de notícias R7, a autoridade policial requisitou perícia e analisa imagens que visam identificar os responsáveis.

Não é a primeira vez que estruturas ligadas ao Metrô paulista são alvos de grafiteiros. Em 2011, um grupo foi detido pela polícia enquanto pintava pilastras pertencentes à companhia, na avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte da cidade.

Na ocasião 11 pessoas foram levadas para a delegacia após o flagrante, entre elas, Binho e Presto, nomes recorrentes nas exposições de arte urbana brasileiras, além do casal Chivitz e Minhau.