‘Trem na Loja de Brinquedos’ na Leitura Genial

Da redação

A livraria Leitura Genial fará o lançamento do livro “Trem na Loja de Brinquedos”, neste sábado (14), entre 13h e 16h, no Shopping Via Colleghi, no Bacacheri, em Curitiba. A obra da autora Marilza Conceição com ilustrações de Maurício Veneza, conta a história de uma gata que interage com os brinquedos de uma loja fechada, que ganham vida quando as luzes se apagam. A história é escrita no ritmo de um trem. O livro já está à venda na Leitura Genial pelo valor de R$ 20,00.

Marilza Conceição inspirou-se em sua gata Miona que, segundo ela, é uma bichana expressiva que merece protagonizar a história na loja de brinquedos. “Miona é esta gata elegante e esperta de quem sou tutora. Ela aprecia me secretariar e, de vez em quando, passeia ronronando pelo teclado do notebook, fechando arquivos. Sapeca, mas adorável!”

Maurício Veneza é escritor e ilustrador com mais de 150 títulos publicados. Já recebeu diversos prêmios e é um dos fundadores da AEILIJ (Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil).

Serviço:

Lançamento Livro “Trem na Loja de Brinquedos”

Onde: Livraria Leitura Genial (lojas 7 e 8 do Shopping Via Colleghi – Rua Prefeito Erasto Gaertner, 113 – Bacacheri)

Quando: 14 de julho de 2018 (sábado), das 13h às 16h