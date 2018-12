Trem no interior de SP celebra o Natal sobre trilhos com passeio noturno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - A chegada do Natal será celebrada no interior de São Paulo com uma viagem noturna num trem decorado com luzes.

Operado pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), o chamado Expresso Noel é uma exceção nas viagens de trens turísticos no país, justamente por operar à noite uma vez por ano na rota entre Campinas e Jaguariúna.

O trem percorrerá os 24 quilômetros de trilhos entre as estações Anhumas (Campinas) e Jaguariúna no dia 8 de dezembro, das 17h às 21h30. A partida está programada para as 18h.

A locomotiva usada será uma diesel elétrica –que no passado atendeu a Companhia Paulista de Estradas de Ferro–, que levará nove vagões, com capacidade para 343 pessoas. Sete deles são convencionais, enquanto os outros dois são restaurante e um panorâmico.

O Papai Noel chegará à estação de Campinas num trem e, de lá, seguirá com a composição até a cidade vizinha. Há a opção, segundo a ABPF, de ele entregar presentes às crianças, caso os pais levem o presente (há uma taxa de R$ 30) e também doem um brinquedo usado para uma instituições de caridade.

O vagão panorâmico, chamado Caboose e que foi operado no passado pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, é exclusivo para grupos de até 15 pessoas e custa R$ 2.800.

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 150 (adultos) e R$ 100 (crianças de 6 a 12 anos). Crianças de até 5 anos não pagam, viajando no colo dos pais.

Os valores arrecadados serão usados para a recuperação de locomotivas e vagões que estão nas oficinas da ABPF, como um fabricado em 1939 nos EUA pela Pullmam Standart, que estava encostado no pátio de Campinas.