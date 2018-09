Trem quebra e afeta operação da linha 3-vermelha do metrô em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem quebrou na estação Sé, no centro da capital paulista, e afetou toda a circulação das composições da linha 3-vermelha, na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo o Metrô, o trem apresentou uma falha de tração e está parado na plataforma da estação no sentido Barra Funda desde as 8h08.

Técnicos da companhia estão no local para retirar a composição e levá-la para uma área de estacionamento na estação Palmeiras-Barra Funda, também na linha 3-vermelha.

Com a falha, a Sé está apinhada de passageiros à espera do conserto da composição. O metrô também restringiu a entrada de usuários em todas as estações da linha 3-vermelha por medida de segurança.

O problema também afetava a linha 1-azul, com trens circulando com velocidade reduzida.