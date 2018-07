'Tremi mais que bambu', diz Claudia Leitte sobre surpresa no The Voice

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de se disfarçar de candidata e fazer uma apresentação surpresa no palco do The Voice Brasil nesta terça-feira (17), Claudia Leitte revelou momentos de tensão antes de participar da audição às cegas.

"Eu tremi mais que bambu, que vara verde", revelou a cantora no Vídeo Show desta quarta (18).

O medo, é claro, era que nenhum dos jurados se virasse no meio da apresentação. O resultado, é claro, foi bem diferente. "Todo mundo virou! Foi melhor do que eu imaginei", comemorou Claudia.

A APRESENTAÇÃO

Claudia foi a última "candidata" a se apresentar após seus pais falarem um pouco de sua infância e trajetória de sucesso. "Era escova de cabelo, era cabo de vassoura, sempre tinha uma coisa para servir de microfone", disse a mãe da cantora. Em todas as imagens, no entanto, seu rosto era coberto para manter a surpresa.

Assim que começou a cantar, no entanto, Claudia viu, um a um, os jurados se virarem. "Eu, na minha precipitação de sempre, meti a mão [no botão]. Mas primeiro me arrepiei, e vi que alguma coisa remetia a voz de Claudia", afirmou Carlinhos Brown, o primeiro a "escolher a candidata" para seu time.

"Somos uma família! Fui ali certa de que tudo ia ser lindo! Quando Deus está em um projeto é assim, feito brincadeira de pai e filho, mesmo quando bate aquele frio na espinha, a gente se joga de certa altura, sorrindo, nos braços do amor. Arrasem, meus amigos lindos! Nosso programa é o melhor do mundo e vocês são demais!", postou Claudia após a transmissão do programa em sua conta no Instagram.

A nova temporada do The Voice Brasil ganhou uma nova ferramenta: o "block button" (botão de bloqueio), além do tradicional botão vermelho. Nele, um técnico pode barrar outro de escolher um participante que estiver se apresentado durante a audição. Nesta terça, Lulu Santos já usou o recurso para bloquear Carlinhos Brown.

Nesta edição, The Voice Brasil passa a ser exibido às terças e às quintas, em vez de apenas um dia, como foi nas temporadas anteriores. O vencedor desta edição vai ganhar R$ 500 mil e a produção de um álbum.