Trend alert: pisos vinílicos no decor

Variedade de cores e tamanhos, fácil aplicação, durabilidade, praticidade na manutenção e menos impacto ao meio ambiente: por esses motivos os pisos vinílicos estão cada vez mais em alta em projetos residenciais e comerciais. O piso vinílico é feito com policloreto de polivinila, plastificantes e cargas minerais, resultando em um produto resistente e reciclável que garante um acabamento de qualidade.

De acordo com Renan Prates, diretor comercial da Ruffino Acabamentos, os pisos vinílicos têm alta capacidade tecnológica: “Trabalhamos com três categorias de pisos e todas elas oferecem boa resistência ao tráfego, aceitam água na manutenção, não propagam chamas, têm ótimo conforto térmico e atuam na redução de ruídos gerados no ambiente. No quesito estético, as réguas permitem paginação e acabamentos perfeitos ao ambiente. Para instalação os vinílicos apresentam rapidez e simplicidade, pois em um processo silencioso e limpo, eles podem ser aplicados sobre a maioria dos revestimentos existentes”.

A arquiteta Bruna Souza e a designer de interiores Emanuella Leite, do escritório BE Studio, afirmam que o piso vinílico tem sido muito utilizado em projetos atuais. “A maioria dos clientes normalmente ficam em dúvida entre o piso laminado e o piso vinílico; e a vantagem é que hoje em dia existe uma variedade enorme de vinílicos no mercado. O piso vinílico é recomendado pois deixa o ambiente mais aconchegante e é considerado na categoria de pisos quentes - sendo confortável para pisar descalço, por exemplo. Ele também ameniza a acústica, como barulho de sapatos, além de ser uma opção bem apropriada para quem tem pets”, detalham.

Definidos então como uma alternativa prática e versátil, os vinílicos atendem às diferentes necessidades a partir de opções diferenciadas divididas em categorias para áreas de alta circulação, como ambientes comerciais, e espaços residenciais. “Outra qualidade é que o vinílico é impermeável, não adere líquidos, e pode ser colocado em áreas úmidas, pois não vai ter o problema de estufar como acontece com o piso laminado, por exemplo. Além disso, por ser lavável a limpeza e manutenção são facilitadas”, completam Bruna e Emanuella. Mas vale ressaltar: “Para as áreas úmidas devem ser tomadas precauções, seguindo sempre as orientações indicadas pelo fornecedor dos pisos vinílicos”, explica Prates.