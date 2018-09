Três bares de São Paulo estão na lista dos melhores do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de fazerem história em 2017 ao se tornarem os primeiros bares brasileiros na lista da World's 50 Best Bars, compilada anualmente há uma década, Frank Bar, SubAstor e Guilhotina voltaram a aparecer no ranking internacional.

Apesar de a cerimônia de premiação dos 50 melhores bares do mundo acontecer apenas no dia 3 de outubro, em Londres, a organização anunciou nesta quarta-feira (19) os colocados entre as posições 51 e 100.

O primeiro deles, o Guilhotina, avançou duas posições em relação ao ano passado: de 73º para 71º. Em seguida aparece o SubAstor, que subiu oito colocações e agora ocupa o 82º lugar do ranking. Por último, está o Frank Bar, em 86º, que caiu 20 posições.

Ao todo, 19 países aparecem na lista. Campeões, os americanos emplacaram 12 bares, sete deles em Nova York.

Em agosto, os três representantes brasileiros renovaram suas cartas de drinques.