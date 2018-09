Três homens são mortos a tiros no Jaçanã, zona norte de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros deixou três mortos na noite deste sábado (29) no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital paulista.

Jefferson Martinez Gimenez, 35, Eder Franco de Lima, 34, e Carlos Alberto de Queiroz, 39, morreram após serem baleados por volta das 19h na rua Professor Pereira Reis.

Segundo testemunhas, homens desceram de um Honda Fit, dispararam contra as vítimas e fugiram na sequência.

O Resgate e o Samu foram acionados e constaram a morte dos rapazes no local.

A área passou por perícia, e diversas cápsulas deflagradas foram apreendidas, de acordo com o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, no Jaçanã. Foi solicitado o assessoramento do Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP)

VIOLÊNCIA

Em 2017, o distrito do Jaçanã ganhou a triste fama de o bairro das chacinas de São Paulo. A região teve taxa de homicídios 77 % maior que o restante da cidade.

No mesmo ano, levantamento inédito feito pela Folha revelou, bairro a bairro e rua a rua, o raio-X das mortes violentas na cidade.

O Jardim São Luís teve uma taxa de 16 mortes por 100 mil habitantes no período levantado, o dobro da média da cidade.

Já bairros centrais como a Sé atingiram taxas que ultrapassam 70 casos por 100 mil habitantes, mas elas não refletem a violência real na região, uma vez que ali há poucos moradores, e o índice não contabiliza a grande população flutuante.

À frente de violentos bairros do extremo sul, ainda apareceu o Jaçanã (zona norte), com 23 mortes por 100 mil.