Três jogadores do Paraná Clube seguem para o futebol do Exterior

Silvio Rauth Filho

A janela de transferências provocou três saídas de jogadores do Paraná Clube. Nenhum pertencia ao clube e estavam emprestados por outras equipes. O zagueiro Neris, que estava cedido pelo Barra (SC), acabou negociado com o Santa Clara, de Portugal. O lateral-direito Alemão e o ponta Diego Gonçalves têm os direitos econômicos vinculados ao Internacinal. Alemão agora segue para um clube da Coreia do Sul e Diego Gonçalves, para o Japão.

Para a lateral-direita, o Paraná conta apenas com Junior. A tendência é que o clube contrate mais um jogador para essa posição.

Para a zaga, as opções do técnico Rogério Micale são Jesiel, Rayan, Cleber Reis e Charles.

Para a função de ponta ou extremo (meia pelo lado do campo), os especialistas do elenco são Silvinho, Léo Itaperuna, Biteco, Raphael Alemão e Rodolfo (ex-Boa Esporte, recém-contratado). Micale já usou nessa posição o atacante Carlos e o meia Caio Henrique. O meia Nadson (recém-contratado) também pode atuar pelas “beiradas”.