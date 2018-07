Três novos cafés especiais foram lançados

Bem Paraná

Além de ser uma das bebidas mais consumidas do mundo e auxiliar em diversas atividades do corpo humano, entre elas acelerar o metabolismo, estimular e aprimorar a concentração e a memória, o café é uma bebida de sabor único e especial. Por ser tão apreciado em todo o mundo, o mercado vem ganhando cada vez mais tipos e variedades do fruto e do processamento dos grãos. Atuando há quase 10 anos no setor de cafés artesanais, a microtorrefação Café do Moço, comandada pelo tricampeão brasileiro de barismo, Leo Moço, acaba de lançar três novos blends de cafés especiais.

Um dos grandes destaques da nova linha é o Frutado, que custa R$ 30 e está disponível em pacotes de 250g. O café passou por um processo um pouco diferente, conhecido como despolpado. Nele, o café passa por uma máquina onde a casca solta do grão e vai direto para um tanque em que será retirada toda a película de açúcar que fica em volta do grão. É um café com aroma de jasmim, notas de frutas vermelhas e acidez média.

De uma variedade rara, o Laurina, que custa R$ 50 e está disponível em pacotes de 250g, se diferencia por conter 0,3% a menos de cafeína, uma propriedade natural do próprio grão. Também fabricado pelo processo natural, é uma bebida equilibrada, que traz a doçura do mel, com notas frutadas, de acidez suave. Para completar, o café Orgânico, que custa R$ 40 e está disponível em pacotes de 250g, é preparado pelo Honey Process, em que, depois de retirada a casca, o grão é seco com a própria película de açúcar e, por isso, possui um sabor mais doce. É um café com perfil floral de acidez málica.

Os novos cafés da Microtorrefação Café do Moço estão disponíveis no site www.cafedomoco.com.br, com entrega para todo o país, e podem ser encontrados, também, na cafeteria do Grupo Café do Moço, o Barista Coffee Bar (Rua Moyses Marcondes, nº 609 – Juvevê), em Curitiba. No endereço físico, além dos pacotes, o púbico pode saborear bebidas preparadas com os novos grãos com preços entre R$5 e R$18.