Três são presos em Alagoas por suspeita de compra de votos

Folhapress

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Três pessoas suspeitas de crime eleitoral foram presas na noite de sexta-feira no sertão de Alagoas, com R$ 13 mil em dinheiro.

Na mesma noite, policiais civis da prenderam quatro pessoas suspeitas na cidade de Marechal Deodoro (AL), região metropolitana de Maceió (AL) com R$ 5.000 em espécie dentro da cueca.

Os suspeitos distribuíam dinheiro e santinhos do candidato do ex-ministro do Turismo e candidato à reeleição ao cargo de deputado federal, Marx Beltrão (PSD).

A deputada estadual Jó Pereira, candidata à reeleição, denunciou crime eleitoral à Polícia Federal, OAB/AL e Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AL) .

Segundo ela, durante a madrugada deste domingo, houve um "derrame" de milhares de santinhos falsos com seu nome associado a um número errado, em pelo menos três municípios alagoanos.