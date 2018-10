Três terminais de ônibus de Curitiba têm vagas para lojistas e comerciantes

SMCS

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) tem vagas para empreendedores em três terminais de ônibus da cidade. Os editais de licitação para ocupação de oito lojas nos terminais Boa Vista, CIC e Guadalupe estão abertos e podem ser conferidos no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br, no ícone Avisos.

Dos oito espaços comerciais, um fica no terminal Boa Vista, cinco no Guadalupe e dois na CIC. Nos três terminais circulam por dia cerca de 155 mil passageiros que usam as linhas de ônibus urbanas e também da Região Metropolitana de Curitiba.

Para todos os espaços licitados é permitida qualquer atividade comercial, desde que respeite os critérios do plano de ocupação que veda, por exemplo, venda de bebida alcoólica e a manipulação de alimentos que requerem fritura. “Dentro do plano de ocupação é permitido qualquer tipo de comércio e também atividades de serviços como escritório ou consultórios”, disse o coordenador de Unidades Comerciais da Urbs, Pedro Romanel.

No Guadalupe as lojas têm 21 e 41 metros quadrados. As propostas serão abertas em 5 de novembro, às 13 horas, na sede da Urbs.

As lojas do Terminal CIC têm 24 metros quadrados e no Boa Vista o espaço é de 15 metros quadrados. Para estes dois terminais as propostas serão abertas em 6 de novembro, também as 13 horas.

Santa Cândida

A Urbs também está preparando a licitação para a ocupação das novas lojas do Terminal Santa Cândida, que está em obras de ampliação. Lá, serão 11 espaços com previsão de minimercado, farmácia e lanchonete com bicicletário.

As obras do Terminal Santa Cândida devem ser entregues no fim de dezembro.