Três turistas morrem após naufrágio em Itanhaém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três homens morreram em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, após o barco em que estavam a bordo virar na noite de sábado (4). O grupo, formado por dez turistas e dois tripulantes, havia saído para pescar durante o dia e tentava retornar à praia quando a embarcação Serena Fishing virou.

Segundo os bombeiros, no momento do acidente o mar estava bastante agitado devido a fortes ventos que atingiam a região. O barco estava numa área conhecida como Boca da Barra, próximo ao centro da cidade, onde o rio Itanhaém se encontra com o mar. Esse trecho é bastante utilizado para o fluxo de embarcações.

Quando os bombeiros chegaram ao local, por volta das 19h20, alguns dos integrantes do grupo já estavam na areia. Outros tentavam se manter próximo ao barco, que já tinha virado e estava a cerca de 200 metros da praia.

Um homem de 60 anos foi resgatado e encaminhado ao Hospital Regional de Itanhaém, mas não resistiu ao afogamento. O filho dele, de 35 anos, também morreu e o corpo foi encontrado durante buscas na madrugada de domingo (4).

A terceira vítima do acidente, localizada na areia da praia já no período da manhã, tinha 45 anos. O Corpo de Bombeiros não informou a identidade das vítimas.

O Serena Fishing costuma ser alugado por grupo de pescadores. Conforme Burunsizian, não foi a primeira vez que um acidente ocorreu nessa área. Em setembro, um barco com 15 pessoas virou por conta de ondas que chegavam a dois metros, deixando um morto e sete feridos.