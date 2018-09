TribalTech 2018 Enlighten conta com sete palcos e mais de 70 atrações

Redação Bem Paraná com assessoria

A TribalTech, tradicional festival de cultura alternativa e de música eletrônica do Sul do Brasil, está em contagem regressiva para a edição de 2018. Serão sete palcos: TribalTech, TimeTech, SuperCool, Organic Beat, 3DTTRIP e 351, e uma pista secreta, e contará com 70 atrações musicais, como a da banda Planet Hemp, Mano Brown, Boogie Naipe e Karol Conka.

A edição Enlighten da TribalTech ocorre no dia 22 de setembro, a partir das 14 horas, na Usina 5, um dos mais novos espaços para eventos multiculturais de Curitiba.

Entre as principais mudanças da edição deste ano, está o palco destinado a vertentes do psy-trance. Desta vez, ele se chamará 3DTTRIP e será montado em uma área aberta, com a tenda psicodélica e o sistema de som 3D, que o VuuV Festival apresentou em 2012, quando assinou a pista. O Organic Beat, palco destinado às bandas, também será montado em um espaço mais amplo, e terá nova estrutura. No palco principal, o techno dá o tom, pelas mãos de grandes artistas internacionais como Ben Klock, Len Faki e Dubfire, além da presença de Guy Gerber e Solardo que garantirá diversidade à pista. Os palcos Timetech e SuperCool, terão seleção de nomes conceituais do cenário techno e house e deverá surpreender os ouvidos mais apurados: Modeselektor, Vera, Fred P e Medlar são apenas alguns dos destaques internacionais.

A programação da pista secreta será divulgada nas redes sociais oficiais do evento – Facebook e Instagram (@tribaltechofficial).

Confira a programação completa*:

TribalTech Stage:

Ben Klock;

Eli Iwasa;

Patrice Bäumel;

Solardo;

Guy Gerber;

Victor Ruiz & Any Mello;

Gabe (live);

Bem Klock;

Len Faki;

Dubfire;

TimeTech Stage:

Kultra;

Tati Pimont;

Gromma;

Sammy Dee;

Vera;

Nicolas Lutz;

Anthony Parasole;

Modeselektor (DJ set).

SuperCool Stage:

Biel Précoma;

Caio T. & Gui Scott;

Carrot Green;

Fred P;

Medlar;

Rebato Cohen.

Organic Beat Stage:

Bnegão;

DJ Negralha;

Karol Conká;

Mano Brown;

Planet Hemp.

3DTTRIP Stage:

Element;

Fabio Leal;

Flegma;

Gaudium;

Perfect Stranger;

Symboli.

351 Stage:

Numa;

Gui Hahn;

Plata o Plomo feat. Dembeats;

Samsara;

Peen;

Raggamonk;

Bastardman;

Dow Raiz;

Damassaclan (Ursso, Bitrinho e Chayco);

DJ Negralha;

Bnegão Bota Som;

DJ Ploc;

Anaum;

Sydney;

THD x Givv;

Ganesh x Korsain;

Low C x Sala; e

Abduzidub & Subvertentes.

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

*Os ingressos já estão disponíveis a partir do preço promocional de R$150 (pista - segundo lote), com opções de pista, área VIP, área VIP TT e backstage. Não está incluso a taxa administrativa do Alô Ingressos. Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio e válidos até o termino do lote. Informamos em cumprimento ao Art. 6º da lei 8.078/90, que conforme a venda de ingressos for ocorrendo, novos lotes poderão ser colocados à venda, com outros valores, sem necessidade de aviso prévio. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei para acesso ao evento. Proibida a entrada de menores de 18 anos. Confira também a opção de consumo antecipado. Os ingressos podem ser adquiridos por meio dos pontos físicos do Alô Ingressos (Loja Shopping Curitiba – de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e nas lojas Blood Stream nos shoppings Mueller, Estação, Palladium e Posto Shell Sorriso 24 horas -, além de pontos de vendas nas cidades de São José dos Pinhais, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Irati, Londrina, Maringá e Toledo, bem como nos estados de Santa Catarina e São Paulo), Call-center (41) 3268-6767, e pelo site www.aloingressos.com.br

**Moradores de São Paulo (SP) podem entrar em contato pelo telefone (41) 3042-6262 para se cadastrar e utilizar o transporte gratuito que o evento está oferecendo, em parceria com a Leads Turismo.

Serviço:

TribalTech Enlighten 2018

Data: 22 de setembro (sábado).

Início: A partir das 14 horas (confira o line-up completo com horários nas redes sociais e site oficial).

Local: USINA 5 | Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho.

Ingressos: A partir de R$150. Dependendo do lote e da categoria.

Não está acrescido o valor referente à taxa de administração do Alô Ingressos.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Alô Ingressos e no local.

www.aloingressos.com.br

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito

Classificação: 18 anos

Informações: (41) 3268-6767

Produção: T2 Eventos.

Estacionamento no local (verifique preços e as vantagens).

Confira pacote de viagens, consumo antecipado e outras vantagens.

Credenciamento de imprensa: https://goo.gl/forms/UP63j93XMpcLCZNR2