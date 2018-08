Tribunal do Júri de Umuarama condena a dez anos acusado de tentar matar a ex-esposa

Redação Bem Paraná

O Tribunal do Júri de Umuarama, no Noroeste do estado, condenou nesta terça-feira, 14 de agosto, a dez anos de reclusão em regime fechado homem acusado de tentativa de homicídio qualificado da ex-esposa.

O crime – Na noite de 22 de maio de 2016, após receber diversas negativas da vítima para reatarem a união (estavam separados há um ano), o réu surpreendeu a ex-esposa em um Bar, chegando por trás dela, agarrando-lhe pelo pescoço e desferindo-lhe seis facadas, atingindo-lhe o pulmão, o baço, o fígado e uma costela.

Os jurados aceitaram as qualificadoras apresentadas pelo MPPR, de tentativa de homicídio por meio da surpresa e o feminicídio, ato cometido contra a mulher pela condição de sexo feminino, ainda que a vítima, durante a sessão de julgamento, tenha minimizado a conduta do ex-marido, chegando a pedir sua liberdade, já que teriam reatado a união.