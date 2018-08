Tributação na Renda Variável

A Renda Variável é composta, principalmente, com investimentos em Bolsa de Valores, na qual podemos ter resultados expressivos, mas podendo ter negativos também, levando o nosso capital consigo. Diferente de uma Renda Fixa, Caderneta de Poupança, por exemplo, onde os rendimentos mesmo que pequenos, são sempre crescentes.

As operações em Bolsa de Valores, para efeito de Imposto de Renda, possuem duas características: operações de um dia, ou seja, day trade, e operações acima de um dia, as quais podem ser semanas, meses ou operações de longuíssimo prazo, onde o único objetivo é ter uma carteira de ações para receber os dividendos sobre os lucros das empresas.

Nas operações de apenas um dia, quando compramos ou vendemos um ativo e fazemos a liquidação no mesmo dia, a tributação é maior, ou seja, se obtivermos lucro nessa operação, o imposto devido é de 20% sobre o lucro. O lucro da operação é a dedução dos resultados menos os custos das operações. A esses custos estão incluídos a corretagem, que é cobrada na entrada e na saída da operação, bem como das taxas da bolsa de valores, como os emolumentos.

Nas operações que ultrapassarem um dia, devemos analisar se o investidor fez vendas que superem a R$ 20.000,00 no mês. Se houver vendas maiores que esse valor, a tributação será de 15% sobre os lucros. Também serão descontadas as corretagens e as taxas da bolsa para apuração do lucro da operação.

Em ambos os casos, o recolhimento do Imposto de Renda deve ser feito no último dia do mês seguinte em que ocorreram as operações na bolsa de valores. Sendo a responsabilidade do investido pelo recolhimento do imposto. Ele ainda deve declarar no seu Imposto de Renda os resultados obtidos mensalmente comprovando, assim, o recolhimento do imposto no ano anterior.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba

Leia Também Nunca é tarde!