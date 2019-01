Tributo a Freddie Mercury e David Bowie vira destaque no Sheridan’s

Dois dos maiores nomes da música são homenageados na programação do Sheridan’s Irish Pub. A banda Sheridan’s Music Club faz um especial David Bowie e Freddie Mercury amanhã, com as participações especiais de Luigi Poniwass e Marina Costa. A noite tem ainda Saulo Strada Acoustic e 13 Tribos. Sábado é dia de Banks, Lely and The Tops e Panthera P!nk. A casa abre às 18 horas.

Saulo Strada Acoustic abre a noite com muito pop rock. Em seguida, o grupo Sheridan’s Music Club faz seu especial. Esta banda foi criada exclusivamente para o pub, tendo Leandro Gonçalves, John Lemes e Rodrigo Silva na formação, contando com vocalistas convidados a cada show. Amanhã, eles tocam com Marina Costa (conhecida por seus projetos solo em pop e blues) e Luigi Poniwass (do Delorean). Já 13 Tribos apresenta hits do heavy e hard rock, indo de Iron Maiden a AC/DC.



Serviço

Especial David Bowie e Freddie Mercury

Quando: Sexta-feira, 25 de janeiro, com início às 18h

Onde: Sheridan’s Irish Pub (Rua Bispo Dom José, 2315 – Batel)

Quanto: livre até 20 horas; após as 20h, R$ 10

O sábado do Sheridan´s começa com Banks e suas versões de sucessos do britpop e rock britânico, como Queen e Oasis. Lely and The Tops destaca clássicos do rock desde os anos 70 aos 90, de Joan Jett a Pixies. A noite tem ainda Panthera P!nk, grupo que faz versões roqueira de ícones do pop. Entram no repertório releituras de Madonna, ABBA e Backstreet Boys, entre outros.

Serviço

Banks, Lely and The Tops e Panthera P!nk

Quando: Sábado, 26 de janeiro, com início às 18h

Onde: Sheridan’s Irish Pub (Rua Bispo Dom José, 2315 – Batel)

Quanto: livre até 20h, após R$ 10