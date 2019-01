Tributos de Início do Ano

Celso Oliveira | celso.oliveira@ok.cnt.br

A cada início do ano temos uma série de tributos a nos atormentar, pois normalmente é um momento que as pessoas já gastaram com as festas de final de ano e com as férias, sem falar que muitos precisam fazer as compras dos materiais escolares e uniformes.

A Prefeitura nos agracia com o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, que incide sobre as nossas residências. Esse tributo, normalmente, pode ser parcelado e é recolhido para as prefeituras utilizarem nas despesas correntes.

O IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, de competência do Estado, incide sobre quem possui veículos, caminhões, motos etc. No Estado do Paraná pode ser parcelado em três cotas, sendo que a primeira deve ser paga ainda neste mês.

Os órgãos de classe também começam a informar a sua contribuição obrigatória anual. Esse tributo tem o objetivo de manter os conselhos profissionais devendo ser recolhido, normalmente, até o mês de março. Também é possível parcelar essa contribuição.

A partir do mês de março as pessoas começam a prestar ao Imposto de Renda. A Receita disponibiliza o programa para as pessoas físicas fazerem a sua declaração de ajuste do Imposto de Renda e caso necessitem também fazer o recolhimento do imposto adicional a partir do mês de abril.

Para as empresas, o IPTU e o IPVA seguem as mesmas datas, porém os outros tributos que incidem sobre as empresas devem ser recolhidos conforme o tipo de empresa, e sua tributação são exigidas pelo fisco.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba