Trinity Gastronomia e Arte tem atrações para o feriado de Independência

Quem decidiu ficar em Curitiba neste feriado tem uma excelente opção de lazer e diversão para criançada. Trinity Gastronomia e Arte, o mais novo centro cultural da cidade, com seu jardim de esculturas e diligência do velho oeste americano, preparou uma série de atrações para receber a sua família. Aos pais a melhor opção é o almoço com cardápio que mistura a cozinha Creole Cajun e pratos típicos do Paraná.

A programação infantil conta com diversas atividades para esses quatro dias: oficinas de argila, mosaicos, atividades de pintura, contação de histórias, percussão infantil e jardinagem. Um dos destaques entre as atrações é a Contação de Histórias, projeto conduzido pelo ator e mediador de leitura Kenni Rogers, que interpreta o Lobo Bom. Sempre com um bom livro na mão e muitas histórias pra contar, o Lobo Bom incentiva a leitura, a sustentabilidade, preservação da natureza, o respeito e o amor ao próximo, conclui Rogers.

Confira outros destaques da programação em parceria com o Trio Contarte, Criança na Platéia e Pintando na Calçada. As brincadeiras que terão início na manhã desta quinta (07) e vão até domingo (10).

PROGRAMAÇÃO CIRCUITO DA CRIANÇA

07 de setembro

11h30 – Oficina de Argila

13h30 – Oficina de Mosaico + Pintando na Calçada

15h30 – Oficina Mini Tela Nossa Pátria

PROGRAMAÇÃO DO TRINITY GASTRONOMIA E ARTE

08 de setembro

11h30 – Contação de História

14h – Percussão Infantil

15h30 – Jardinagem

PROGRAMAÇÃO CIRCUITO DA CRIANÇA

09 de setembro

11h30 – Oficina Criando e Construindo Joguinhos

13h30 – Oficina Pintura em Mini Gesso + Pintando na Calçada

15h30 – Oficina de Argila

PROGRAMAÇÃO DO TRINITY GASTRONOMIA E ARTE

10 de setembro

11h30 – Contação de História

14h – Percussão Infantil

15h30 – Jardinagem

Serviço:

Local: Trinity Gastronomia e Arte

Endereço: Visconde de Guarapuava, 70, esq. c/ Rua Prefeito Angelo Lopes – Alto da XV

Horário das oficinas: 11h30 às 16h

Horário do restaurante: início 12h

Contato para reservas: (41) 3262 7929

Formas de pagamento dinheiro e cartões: American Express, Dinheiro, Hipercard, Visa, MasterCard, MasterCard Maestro, Visa Electron