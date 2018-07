Trio matou Vitória, 12, ciente de que ela não era o alvo, diz Promotoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trio preso pelo sequestro e assassinato da estudante Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, 12 anos, tinha consciência que havia raptado "a pessoa errada", segundo denúncia do MP (Ministério Público), aceita na última terça (17) pela Justiça.

O corpo da jovem, desaparecida em 8 de junho, foi encontrado oito dias depois na zona rural de Araçariguama (53 km de SP). A última vez que Vitória foi vista com vida é em imagens de câmeras de segurança em uma rua perto do ginásio.

Segundo a denúncia do MP, os três suspeitos presos "são incapazes" de conviver em sociedade e contam "com traços de personalidade animalesca" pelo fato de sequestrar e matar Vitória Gabrielly, "mesmo sabendo que [ela] não possuía nenhum vínculo com a situação que pretendiam 'resolver'".

Laudo da perícia feita pelo IML (Instituto Médico Legal) determinou que a jovem foi morta por asfixia provocada por esganadura, de forma violenta.

A situação mencionada seria uma dívida de drogas que os serventes de pedreiro Julio Cesar Lima Ergesse, 24, Bruno Marcel Oliveira, 33, e a faxineira Mayara Borges de Abrantes, 24, pretendiam cobrar em Araçariguama, segundo registrado no relatório final da Polícia Civil, concluído no último dia 6.

O "alvo correto" do trio seria outra jovem, irmã de um homem que estaria devendo R$ 7.000 a traficantes.

A reportagem não conseguiu localizar nesta quarta a defesa dos suspeitos pelo crime.

CRONOLOGIA DO CASO VITÓRIA GABRIELLY

8 de junho - Vitória Gabrielly sai para andar de patins próximo de sua casa, em Araçariguama, e não retorna; familiares começam as buscas pela garota

9 de junho - O caso ganha repercussão e buscas aumentam com apoio das redes sociais

10 de junho - Imagens de câmera divulgadas flagraram a menina andando de patins, momentos antes de desaparecer

15 de junho - Polícia prende temporariamente um suspeito; ele dá ao menos oito versões diferentes sobre o caso

16 de junho - Corpo da jovem é localizado numa área de mata a 7km do local onde ela sumiu

17 de junho - Enterro de Vitória causa comoção na cidade e reúne mais de 2 mil pessoas

24 de junho - Polícia divulga recompensa de até R$ 50 mil para informações sobre o caso

26 de junho - Laudo do IML revela que a adolescente foi morta por asfixia, e que lutou contra agressor

28 de junho - Suspeito preso é indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar

29 de junho - Justiça autoriza prisão temporária de casal suspeito de participação no crime