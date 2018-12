Troca de tiros entre PRF e criminosos deixa 2 mortos e 2 feridos no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma troca de tiros entre policiais rodoviários federais e criminosos armados deixou dois mortos e dois feridos na madrugada desta sexta-feira (23), na rodovia Washington Luís (BR-040), no Rio de Janeiro. Segundo a PRF, os quatro baleados estavam envolvidos na troca de tiros com os agentes. As informações são da Agência Brasil.

Segundo o relato, os suspeitos estavam em um carro roubado. Os agentes verificaram no sistema que o veículo havia sido roubado em outubro e, então, decidiram abordá-los.

Quando os policiais se aproximaram do carro, de acordo com a PRF, foram recebidos a tiros pelos ocupantes do veículo. Depois que os agentes atiraram nos pneus traseiros, o carro perdeu a direção e bateu em uma mureta.

Mais uma vez, os policiais tentaram se aproximar e foram recebidos a tiros. Somente depois que os quatro foram baleados, os policiais conseguiram prendê-los. Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna), mas dois deles morreram - Mateus Soares da Silva Santos, que morreu depois de ser atendido, e Wallace Barbosa de Barros, que já chegou morto ao hospital.

Os dois feridos já receberam alta. Com os suspeitos, a PRF apreendeu três pistolas, uma carabina e uma granada militar.