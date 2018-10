Trump ameaça fechar fronteira com México caso país não contenha imigrantes

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (18) fechar a fronteira do país com o México caso o vizinho não contenha o fluxo de imigrantes da Guatemala, de Honduras e de El Salvador que têm chegado aos Estados Unidos.

"Eu devo, nos mais fortes termos, pedir ao México para conter essa ofensiva —e, se não for capaz de fazê-lo, vou acionar as Forças Armadas para fechar a nossa fronteira ao sul!", escreveu em uma rede social durante a manhã.

Uma nova caravana de imigrantes saiu esta semana de Honduras em direção a Guatemala e depois ao México com o objetivo de entrar nos Estados Unidos para escapar da pobreza e da violência na América Central.

Trump também sugeriu que a questão poderia prejudicar o acordo comercial anunciado no início de outubro com o México e Canadá, o USMCA, que substituirá o Nafta. Disse que "o ataque contra o nosso país na fronteira ao sul", que inclui a entrada de "elementos criminosos e drogas", é "muito mais importante" do que o USMCA.

O acordo comercial ainda precisa ser assinado pelos três países. A previsão é de que o Congresso o aprove apenas no próximo ano.

As declarações foram publicadas no dia em que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, viajará para o Panamá e para o México. Ele se encontrará com o presidente Enrique Peña Nieto na sexta (19).

Na terça (16), o presidente também ameaçou cortar a assistência fornecida à Guatemala, a Honduras e a El Salvador caso seus governos "permitam que seus cidadãos, ou outros, cruzem suas fronteiras a caminho dos Estados Unidos".

Reportagem do jornal The Washington Post revelou nesta quarta (17) que bateu recorde o número de famílias que entraram ilegalmente nos Estados Unidos nos três meses após a decisão de Trump de suspender a separação de pais e filhos na fronteira.

Segundo o Departamento de Segurança Doméstica, 16.658 pessoas foram detidas em setembro, alta de 80% em relação a julho.

A situação estaria levando o presidente a reconsiderar a volta de um regime de separação de famílias, que ele acredita ter sido o único método eficaz para conter o fluxo de imigrantes, segundo o Washington Post.