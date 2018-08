Trump ataca jornais que fizeram campanha

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (16) que não há nada que deseje mais para o país do que a verdadeira liberdade de imprensa.

"O fato é que a imprensa é livre para escrever e dizer qualquer coisa que quiser, mas muito do que diz são notícias falsas, impondo agendas políticas ou simplesmente tentando machucar as pessoas. A honestidade vence", escreveu Trump em rede social.

Os comentários do republicano vêm depois de campanha de 350 jornais americanos para defender a liberdade de imprensa e responder a críticas do presidente contra os veículos de comunicação, chamados pelo republicano de inimigos do povo.

Cada jornal publicou um editorial sobre as declarações de Trump. Os textos refletem a opinião do conselho editorial das publicações sobre um tema e ficam separados das notícias.

A fala de Trump nesta quinta reflete a opinião de parte dos conservadores do país, que acredita que jornais e outros meios de comunicação distorcem, inventam e omitem fatos para prejudicá-los.

A Casa Branca não comentou os editoriais.

A iniciativa foi liderada pelo Boston Globe. Em seu editorial, o jornal acusou Trump de conduzir uma "constante agressão à imprensa livre".

"A grandeza da América depende do papel da imprensa livre de falar a verdade aos poderosos", afirmou a publicação. "Rotular a imprensa como 'inimiga do povo' é tão antiamericano como perigoso para o pacto cívico que temos compartilhado por mais de dois séculos."

A primeira emenda da Constituição dos EUA garante a liberdade de imprensa. Trump tem frequentemente descrito reportagens que contradizem sua opinião como notícias falsas.