Trump autoriza dobrar tarifa sobre metais da Turquia e agrava crise cambial do país

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10) que autorizou que o Departamento de Comércio dobrasse as tarifas sobre aço e alumínio da Turquia, medida que agravou a crise cambial vivida pela lira turca.

Em mensagem no Twitter, o republicano escreveu que autorizou que a tarifa sobre o alumínio importado da Turquia passasse a ser de 20%, e a sobre o aço, de 50%. "Nossas relações com a Turquia não estão boas neste momento", afirmou o presidente americano.

As medidas ainda não foram confirmadas pelo Departamento de Comércio americano. Mas, após as declarações, a lira turca, que caía mais de 10%, intensificou a queda. Às 11h40, despencava 20%. No horário, o dólar comercial subia 1% em relação ao real.

A moeda vem sofrendo fortes desvalorizações nos últimos meses em meio a uma crise econômica e institucional enfrentada pelo país. O presidente Recep Tayyip Erdogan tem confrontado o banco central turco, colocando em xeque a autonomia da autoridade monetária para conduzir a política monetária do país.

Erdogan quer manter os juros na Turquia em patamares baixos, em um contexto de alta das taxas nos Estados Unidos que joga pressão sobre moedas de emergentes.

O anúncio de Trump foi uma resposta a um apelo de Erdogan para que a população parasse de converter lira turca em dólar e outras moedas estrangeiras, em meio à forte desvalorização da divisa local.

Antes do tuíte do americano, Erdogan havia dito que estava pronto para suportar pressão americana.

A relação entre os dois países piorou após uma delegação turca voltar de Washington sem avançar na disputa envolvendo a detenção do pastor Andrew Brunson, acusado de apoiar um grupo acusado de tentativa de golpe na Turquia em 2016.

No mês passado, Trump ameaçou impor sanções à Turquia caso o governo se recusasse a libertar Brunson.

No dia primeiro deste ano, proibiu cidadãos americanos de fazer negócios com os ministros de Justiça e Interior turcos.