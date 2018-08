Trump avisa ao Congresso que pretende manter Canadá em acordo com México

Folhapress

JÚLIA ZAREMBA

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Após uma semana de negociações com autoridades canadenses, o presidente Donald Trump avisou ao Congresso nesta sexta (31) que pretende assinar um acordo comercial trilateral com México e Canadá, se este último "estiver disposto", em 90 dias.

A intenção de manter um acordo trilateral é uma vitória para os apoiadores do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) e mostra que Trump está disposto a desistir de um novo tratado bilateral com o México, possibilidade aventada no início da semana.

O objetivo de chegar a um acordo com o Canadá até esta sexta não foi atingido. As negociações vão se estender ao longo da próxima semana.

Autoridades da USTR (Representação de Comércio dos Estados Unidos), no entanto, afirmaram que "as conversas foram construtivas" e que foram feitos progressos.

Questões ligadas ao setor leiteiro canadense e disputas comerciais entre as duas nações estariam travando as negociações.

Na última segunda (27), Os Estados Unidos e o México chegaram a um acordo preliminar para revisar o Nafta. O Canadá ficou de fora da proposta.

O novo acordo com os mexicanos foca nas regras referentes à indústria automobilística. Também inclui a atualização de regras sobre produtos industriais, agrícolas, propriedade intelectual e economia digital.

A medida representou uma vitória para Trump, que classifica o Nafta como um dos piores acordos comerciais da história, em meio à guerra comercial que tem patrocinado contra países em todo o mundo.

A renegociação do tratado foi uma das suas principais promessas de campanha.

A revisão do Nafta, que entrou em vigor em 1994, precisa ser aprovada pelo Congresso americano. Por enquanto, continua em vigor.