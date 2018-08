Trump cancela parada militar por causa de orçamento 'ridiculamente alto'

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, cancelou nesta sexta (17) os planos para uma parada militar que seria realizada em Washington em novembro.

A decisão, segundo ele, é uma resposta ao orçamento "ridiculamente alto" solicitado por políticos locais para realizar o evento -foram pedidos US$ 21,6 milhões (cerca de R$ 85 milhões).

"Talvez façamos alguma coisa no ano que vem em D.C. se o custo cair muito", escreveu, em sua conta no Twitter. "Agora, podemos comprar mais alguns caças a jato!"

Trump disse que, em vez disso, participaria de uma parada na região da base aérea de Andrews, em Maryland, e outra em Paris que vai celebrar os cem anos do fim da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro.

A prefeita de D.C., Muriel Bowser, respondeu na mesma rede social, dizendo que havia apresentado ao presidente a realidade sobre os custos de um evento sob a administração Trump.

Segundo o The Washington Post, o evento de posse de Donald Trump foi estimado em cerca de US$ 20 milhões (em torno de R$ 78 milhões).

Um dia antes do anúncio do cancelamento, o Pentágono já havia afirmado que a parada poderia ser adiada para 2019, já que os custos militares, com segurança e transporte poderiam chegar aos US$ 80 milhões (em torno de R$ 315 milhões) a mais do que o estimado inicialmente.