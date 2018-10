Trump consegue votos para juiz do Supremo

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Denúncias de abuso sexual, protestos e um artigo de opinião no The New York Times assinado por mais de 2.000 professores de direito contra o juiz conservador Brett Kavanaugh não foram capazes de impedir que ele conseguisse nesta sexta (5) os votos necessários para ser aprovado para a Suprema Corte dos Estados Unidos.

Três mulheres o acusam de ter cometido delitos sexuais durante a juventude: Christine Blasey Ford, Deborah Ramirez e Julie Swetnick.

O desfecho do processo estava na mão de quatro senadores que ainda estavam indecisos na manhã desta sexta: os republicanos Susan Collins (Maine), Jeff Flake (Arizona) e Lisa Murkowski (Alasca) e o democrata Joe Manchin (Virgínia Ocidental). Com exceção de Murkowski, todos acabaram declarando apoio ao magistrado.

A lista de indecisos incluía ainda a democrata Heidi Heitkamp (Dakota do Norte), que se opôs à indicação do juiz nesta quinta (4). Dos cinco, três (Collins, Flake e Manchin) apoiaram o primeiro indicado de Donald Trump para a corte, Neil Gorsuch, confirmado em abril de 2017.

O cenário mais provável para a votação final, marcada para o fim da tarde deste sábado (6), é de que Kavanaugh consiga 51 votos a favor e 49 contra a sua nomeação para a mais alta corte do país, o que representará uma vitória para Trump às vésperas das eleições legislativas de novembro.

O magistrado precisa de ao menos 50 votos. Caso dê empate, o vice-presidente, Mike Pence, dará o voto de minerva.

"Amanhã será apenas mais uma formalidade, não devem ocorrer mudanças nos votos", diz Susan Low Bloch, professora de direito da Universidade de Georgetown. "A não ser que algo dramático aconteça ou alguma nova informação seja revelada."

Os senadores indecisos vieram a público se posicionar no dia em que o Senado aprovou o encerramento dos debates sobre a nomeação de Kavanaugh para a corte em até 30 horas, período após o qual a votação final será iniciada.

O presidente americano Donald Trump comemorou a decisão. "Muito orgulhoso do Senado dos EUA por ter votado 'sim' para avançar com a nomeação do juiz Brett Kavanaugh!", escreveu.

A decisão pela continuidade do processo foi tomada um dia após o FBI divulgar o resultado de uma nova investigação sobre o juiz, autorizada por Trump na última semana. As informações coletadas eram consideradas decisivas para o desfecho do caso.

A apuração era uma demanda de Ford, que não se lembra de todos os detalhes de uma reunião de jovens em Maryland ocorrida no início da década de 1980, na qual teria sido agredida sexualmente por Kavanaugh.

Democratas, que esperavam que novas evidências de delitos sexuais cometidos por Kavanaugh viessem à tona, disseram que as apurações foram limitadas e que não incluíram testemunhas que estavam dispostas a falar.

Advogados de Ford disseram que a investigação conduzida pela polícia federal americana "mancha o processo, o FBI e o ideal americano de justiça".

Já os republicanos ficaram aliviados e disseram que nada do que foi apresentado corrobora a versão de Ford.

Ainda na quinta, Kavanaugh escreveu um artigo de opinião no The Wall Street Journal defendendo a sua imparcialidade e independência e reconheceu que se arrependeu de algumas coisas que falou durante o seu depoimento.

Caso o juiz seja aprovado, a Suprema Corte terá quatro juízes progressistas e cinco conservadores. A última vez que a corte foi conservadora dessa forma foi na década de 30, segundo Sean Gailmard, professor de ciências políticas da Universidade da Califórnia em Berkeley.

Críticos do juiz Kavanaugh acreditam que ele poderia contribuir para reverter alguns direitos, como a legalização do aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo e o sistema de saúde conhecido como Obamacare.