Trump corta em um terço limite para admissões de refugiados

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (17) um limite de 30 mil refugiados que serão reassentados nos EUA em 2019, uma redução de um terço em relação ao teto de 45 mil fixado para este ano.

É o menor patamar desde 1980, quando foi criado o programa que oferece proteção a estrangeiros que tentam fugir da violência e perseguição.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Mike Pompeo, que afirmou que o corte reflete a desalentadora realidade operacional de enfrentar "uma crise humanitária" envolvendo pessoas que solicitam asilo nos Estados Unidos.

Para Pompeo, é errado considerar o teto para refugiados como o parâmetro do comprometimento total dos Estados Unidos com a população que pede asilo. Segundo ele, o governo propôs reassentar 30 mil refugiados e processar os pedidos de mais de 280 mil pessoas que buscam asilo.

O secretário de Estado afirmou que o número dá continuidade ao histórico americano de ser uma das "nações mais generosas" no que diz respeito a assistência a imigrantes. Ainda assim, o teto não significa que esse número de asilados será admitido.

Dados do Departamento de Estado mostram que, no ano fiscal de 2018 -que vai de outubro do ano passado até o fim deste mês-, o número de admissões de refugiados está abaixo do limite fixado. As admissões somavam 19.899 no ano fiscal até agosto, o que equivale a 44,2% do limite.

Desde que assumiu, Trump tem buscado marcar diferença em relação ao número de refugiados admitidos. Para o ano fiscal de 2017, por exemplo, o democrata havia fixado limite de 110 mil. Trump tentou reduzir para 45 mil, mas enfrentou resistência; no fim, quase 54 mil foram admitidos.

Refugiados nos EUA

19.899

refugiados, do teto de 45 mil, foram admitidas nos EUA em 2018

6.820

refugiados da República Democrática do Congo foram admitidos