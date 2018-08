Trump demite assessor que falou a procurador

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O conselheiro jurídico da Casa Branca Donald McGahn, que esteve ao lado de Donald Trump desde a campanha presidencial de 2016, deixará o cargo nos próximos meses, afirmou o presidente americano nesta quarta-feira (29).

A notícia vem semanas depois de o The New York Times revelar que McGahn cooperou com o procurador especial Robert Mueller, que investiga a suposta interferência russa nas eleições, nas apurações sobre possível obstrução de justiça pelo republicano.

Três integrantes do alto escalão do FBI foram demitidos após atritos com Trump desde o início das investigações, que o presidente chama de "caça às bruxas". Ele também voltou a atacar o secretário de Justiça Jeff Sessions na última semana, afirmando que escolheu uma pessoa "que nunca teve controle sobre o Departamento de Justiça".

O republicano afirmou que McGahn sairá logo após a audiência de confirmação do juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte, o que deve ocorrer em setembro.

Trump elogiou McGahn e disse que não está preocupado com as informações que o conselheiro pode ter passado a Mueller."Nós fazemos tudo certo. Nós fazemos tudo seguindo as regras. E Don é um cara excelente", disse.