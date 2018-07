Trump difamou o FBI, acusa ex-diretor

Bem Paraná

Estados Unidos — O ex-diretor do FBI (a Polícia Federal norte-americana) James Comey disse ontem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o difamou e também aos seus colegas, ao afirmar que a organização estava em completa desordem. A afirmação foi feita durante seu depoimento ao Comitê de Inteligência do Senado sobre a investigação que conduziu a respeito das relações entre a Rússia e a equipe de Trump, até ser demitido no último dia 9 de maio. Segundo ele, as conversas com o presidente foram perturbadoras e as diferentes explicações que o presidente deu para tê-lo demitido são confusas e o preocupam. O ex-diretor do FBI disse que não tem dúvidas de que a Rússia tentou interferir nas eleições norte-americanas, mas que tem confiança de que nenhum voto foi alterado. Ele também disse que o FBI já sabia de ataques cibernéticos da Rússia desde 2015 e afirmou que, enquanto ele foi diretor, Trump não esteve na mira das investigações. Comey disse ainda que não cabe a ele dizer se o presidente tentou obstruir a Justiça durante suas conversas particulares.

Boca de urna

Reino Unido — O Partido Conservador continuará com maioria no Parlamento britânico, mas não terá maioria absoluta, de acordo com pesquisa de boca de urna encomendada pela BBC, ITV e Sky News aos institutos NOP e Ipsos, divulgada há pouco. O levantamento aponta que os conservadores devem alcançar 314 assentos, enquanto os trabalhistas devem conseguir 266. Caso esse resultado seja confirmado, faltariam 12 vagas para que a primeira-ministra britânica, Theresa May, alcançasse os 326 lugares para que a maioria fosse conquistada.

Impasse

Itália — Um acordo entre os maiores partidos da Itália sobre a nova legislação eleitoral desmoronou ontem, lançando dúvidas sobre a possibilidade de o país realizar eleições antecipadas. Na semana passada, as principais legendas chegaram a um acordo preliminar sobre a nova lei, que pavimentaria o caminho para eleições em setembro, mais de seis meses antes do prazo final de maio de 2018. A Itália precisa fazer uma reforma em seu sistema eleitoral para eliminar as discrepâncias entre as regras para a eleição na Câmara e no Senado.

Repúdio

Irã — O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou ontem que os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Casa Branca após os ataques no país foram repugnantes e acusou os EUA de apoiar o terrorismo. O povo iraniano rejeita esse tipo de alegação de amizade, escreveu o chanceler em seu Twitter. Na quarta-feira, Trump ofereceu condolências ao povo iraniano, após um ataque no Parlamento do país e ao mausoléu do aiatolá Khomeini em Teerã, deixando ao menos 17 mortos.

Anulação

Venezuela — A procuradora-geral da Venezuela, Luis Ortega Díaz, solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça do país a anulação do processo para a Assembleia Constituinte, aprofundando seu distanciamento do governo do presidente Nicolás Maduro, em meio a tensão política diante de protestos há mais de dois meses. Ortega Díaz anunciou para a imprensa que apresentou ao tribunal uma ação legal para que seja anulada a convocação do processo. É o povo soberano quem tem a autoridade de convocar uma constituinte, afirmou a procuradora.