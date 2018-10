Trump diz a jornalista em entrevista coletiva que ela 'nunca pensa'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a uma repórter, em entrevista coletiva na última segunda-feira (1º), que ela "nunca pensa".

No evento, o republicano escolheu a jornalista Cecilia Vega, da rede ABC, para fazer uma pergunta e, logo em seguida, afirmou que ela parecia estar chocada por ter sido indicada. A repórter negou: "Não estou. Obrigada, senhor presidente".

Trump, aparentemente, confundiu a expressão "thank you" ("obrigado", em inglês) com "thinking" ("pensando") e respondeu: "Tudo bem. Eu sei que você não está pensando. Você nunca pensa". "Me desculpe?", questionou Vega. "Não, vá em frente. Vá em frente", respondeu o presidente americano.

A jornalista fez então uma pergunta relacionada ao caso do juiz Brett Kavanaugh, indicado por Trump à Suprema Corte americana e acusado de agressão sexual. O republicano, no entanto, se negou a responder.

Ele havia convocado a coletiva para comentar a decisão do Canadá de aderir ao USMCA, acordo comercial entre EUA-México-Canadá, em substituição ao Nafta. "O que isso tem a ver com comércio? Eu não me importo em responder essa pergunta, mas, veja só, eu quero falar sobre comércio também."

Mais tarde, Vega rebateu Trump em seu Twitter. "Uma entrevista coletiva significa que você pode fazer qualquer pergunta que quiser", publicou junto da hashtag "#PrimeiraEmenda", em menção ao trecho da Constituição americana que garante, entre outras coisas, o direito à liberdade de imprensa.

A ABC não se pronunciou sobre o caso.