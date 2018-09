Trump diz que é 'difícil imaginar' que juiz tenha atacado sexualmente mulher

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta (19) que, para ele, é "muito difícil imaginar" que algo tenha acontecido entre o juiz Brett Kavanaugh e a professora de psicologia Christine Blasey Ford, que acusa o magistrado de tê-la atacado sexualmente.

Pouco antes, disse que as acusações são "muito injustas", mas que queria ouvir a versão de Ford sobre o incidente. "Eles estão machucando a vida de alguém", afirmou, referindo-se aos Senadores que avaliam a nomeação de Kavanaugh para a Suprema Corte. "Eu acho que o que está acontecendo é muito injusto."

Na terça, Trump já havia dito que Kavanaugh "não merecia isso".

A audiência no Senado para ouvir Kavanaugh e Ford está marcada para a próxima segunda (24). Mas ainda não se sabe se a professora vai participar, já que ela quer que o FBI investigue suas alegações antes de testemunhar.

Advogados de Ford afirmou na noite desta terça (18) que uma investigação completa por parte de agentes da lei vai garantir que o Comitê Judiciário da casa, que cuida da nomeação de Kavanaugh, "esteja totalmente informado antes de conduzir qualquer audiência ou tomar qualquer decisão."

Sobre isso, Trump afirmou durante a manhã que Kavanaugh já foi investigado seis vezes e sugeriu que seria desnecessário fazê-lo novamente.

O FBI já interveio na fase final de um processo de nomeação para a Suprema Corte. Em 1991, quando a professora Anita Hill acusou o juiz Clarence Thomas de agressão sexual, a polícia federal foi chamada para investigar. Ele acabou nomeado para o cargo, que ocupa até hoje.

Hill publicou um artigo no New York Times nesta terça (13) no qual diz que o Senado falhou há quase 30 anos, mas que acredita que pode fazer melhor dessa vez. Também disse que as audiências não deveriam ser conduzidas com pressa.