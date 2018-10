Trump diz que haverá punição severá caso sauditas estejam por trás do sumiço de jornalista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Arabia Saudita pode estar por trás do desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi e advertiu que, se esse for o caso, Washington adotará "severa punição".

"Vamos chegar a uma conclusão disso e haverá uma severa punição", disse Trump à CBS.

"Neste momento, eles negam e negam veementemente. Poderiam ser eles? Sim", afirmou o presidente dos EUA na entrevista, que foi realizada na quinta-feira (11) e será transmitida na íntegra no domingo (14).

Khashoggi, um colaborador do Washington Post e crítico do governo saudita, não é visto desde que entrou no Consulado da Arábia Saudita, em Istambul, em 2 de outubro.

Nesta-feira (12) o jornal The Washington Post publicou que autoridades turcas informaram aos EUA que obteve gravações de áudio e vídeo que mostram o interrogatório, a tortura, a morte e o esquartejamento do corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado em Istambul,

Trump disse que o assunto é especialmente importante por se tratar de um jornalista. Mas, ao ser indagado sobre quais medidas os EUA poderiam adotar contra o governo saudita, que é aliado dos americanos no Oriente Médio, ele apenas disse ser contra a restrição da venda de armas ao país.

"Há outras maneiras de punir, usar uma palavra muito forte, mas é verdade", acrescentou ele, nos trechos da entrevista divulgados pela CBS.