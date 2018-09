Trump diz que não há necessidade de incluir Canadá em novo Nafta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (1º) que não há necessidade política de incluir o Canadá no novo acordo comercial do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte), e alertou o Congresso norte-americano a não interferir nas negociações.

"Se não fizermos um acordo justo para os EUA, após décadas de abuso, o Canadá estará fora. O Congresso não deve interferir nessas negociações ou simplesmente acabarei com o Nafta por completo e estaremos bem melhor assim", afirmou Trump em sua conta no Twitter.

A declaração vem após uma semana de negociações para um acordo comercial trilateral entre Estados Unidos, México e Canadá, em que a parceria parecia avançar.

Nesta sexta (31), Trump chegou a dizer ao Congresso que pretendia assinar o acordo, se o Canadá "estiver disposto", em 90 dias.

No entanto, o presidente também disse a jornalistas da Bloomberg, em comentário off-the-record divulgado pelo Toronto Star, que as negociações só seriam feitas em seus termos. "Ao menos o Canadá sabe a minha posição", escreveu Trump em uma rede social, após criticar o vazamento da declaração.

"Lembrem-se, o Nafta foi um dos PIORES acordos comerciais já feitos. Os EUA perderam milhares de negócios e milhões de empregos. Estávamos bem melhor antes do Nafta, que nunca deveria ter sido assinado", disse ele também.

A intenção de manter um acordo trilateral havia sido comemorada por apoiadores do Nafta e mostra que Trump está disposto a desistir de um novo tratado bilateral com o México, possibilidade aventada no início da semana.

"Eu amo o Canadá, mas eles têm tirado vantagem do nosso país por muitos anos!", disse ainda Trump.