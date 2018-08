Trump diz que não há razão para gastar com exercício militar na Coreia do Sul

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quarta (29) que seu relacionamento com o líder norte-coreano Kim Jong-un é "muito bom e caloroso" e que não há razões para gastar grandes quantias de dinheiro em exercícios militares com a Coreia do Sul neste momento.

Disse, no entanto, que pode recomeçar os exercícios militares com Coreia do Sul e Japão "se assim o desejar". Nesse caso, seriam "muito maiores do que antes".

A declaração foi feita um dia depois de o secretário de defesa americano James Mattis afirmar que não pretende suspender futuros exercícios na península coreana. Segundo ele, o cancelamento dos últimos exercícios foram um ato de "boa fé".

Em junho, após se reunir com Kim Jong-un em Singapura, Trump decidiu suspender as simulações na Coreia do Sul, o que críticos viram como uma concessão precoce ao líder norte-coreano.

Outro fator que estremeceu a relação entre Washington e Pyongyang nos últimos dias foi o cancelamento da viagem que uma delegação americana faria à Coreia do Norte nesta semana.

A decisão veio após a Agência Internacional de Energia Atômica divulgar relatório em que disse ter graves preocupações sobre o programa nuclear do país.

Os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte culparam há alguns dias os opositores políticos de Trump pela falta de avanço nas negociações sobre a desnuclearização do país e pediram para o republicano ter coragem e avançar na questão.

Durante a tarde, o presidente americano também afirmou que a Coreia do Norte está sob "tremenda pressão" por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e que o auxílio chinês a Pyongyang por meio de dinheiro, combustível, fertilizantes e outras commodities "não ajuda".

Sobre as disputas comerciais com a China, o republicano disse que serão resolvidas com o "grande presidente chinês Xi Jinping", com quem diz ter "um relacionamento e vínculo muito fortes".