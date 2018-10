Trump diz que sauditas não sabem o que aconteceu a jornalista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16) que o príncipe saudita Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, "negou totalmente" que tenha conhecimento do que aconteceu com o jornalista saudita Jamal Khashoggi, que desapareceu depois de ir ao consulado saudita em Istambul há duas semanas.

"Acabei de conversar com o príncipe [MBS] da Arábia Saudita, que negou totalmente qualquer conhecimento do que aconteceu no consulado da Turquia. Ele estava com o secretário de Estado Mike Pompeo durante a ligação, e me falou que já começou, e vai expandir rapidamente, uma investigação completa sobre esse assunto. Haverá respostas em breve", escreveu Trump em rede social.

Investigadores realizaram nesta terça buscas por "materiais tóxicos" na casa do cônsul-geral saudita, Mohammad al-Otaibi, em Istambul, afirmou à imprensa local o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em meio às investigações sobre Khashoggi.

A agência de notícias AFP informou que Al-Otaibi deixou a Turquia em direção a Riad. Não houve confirmação oficial desta informação.

Erdogan afirmou ainda que "alguns materiais" no consulado, onde as buscas duraram mais de nove horas, foram "pintados por cima".

Autoridades turcas acreditam que Khashoggi tenha sido morto durante visita que fez ao consulado saudita em Istambul. Ele foi visto pela última vez entrando no edifício, aonde foi para retirar documentos.

A Arábia Saudita nega, mas relatos da imprensa americana de segunda-feira (15) indicavam que o reino poderia admitir o assassinato do repórter, colaborador do Washington Post, durante um "interrogatório que deu errado".

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, se encontrou nesta terça com o rei Salman, da Arábia Saudita para discutir o desaparecimento do jornalista. Khashoggi estava exilado nos EUA desde 2017.

Na segunda, o presidente Donald Trump especulou que Khashoggi possa ter sido morto por "matadores de aluguel", depois de conversar por telefone com Salman.