Trump diz que secretário de Justiça deveria investigar artigo do NYT

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta (7) que o secretário de Justiça, Jeff Sessions, deveria investigar quem é o autor por trás do artigo de opinião publicado no The New York Times na última quarta (5).

No texto, um suposto membro do alto escalão do governo afirma que existe uma "resistência silenciosa" na administração formada por "pessoas que têm escolhido colocar o país em primeiro lugar" e "tentam fazer o certo" apesar do caos.

A declaração do republicano foi feita durante viagem para a cidade de Fargo, na Dakota do Norte. "Eu diria que Jeff Sessions deveria estar investigando quem é o autor daquele artigo porque eu realmente acredito na segurança nacional", disse. Trump também disse que considerava tomar ações contra o jornal.

O artigo foi publicado um dia após a divulgação de trechos de "Fear", novo livro do jornalista Bob Woodward sobre os bastidores do governo Trump.

A obra revela, entre outras coisas, que assessores escondem documentos delicados para que o republicano não os assine, alegando que assim preservam a segurança e a economia dos EUA.

Na noite de quarta, o presidente tuitou a pergunta "TRAIÇÃO?", após chamar o autor anônimo de covarde e mentiroso, e pediu que o New York Times revelasse sua identidade.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, pediu para os veículos de imprensa pararem de especular e sugeriu que os curiosos liguem para a seção de opinião do jornal, "cúmplices desse ato traiçoeiro".