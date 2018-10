Trump diz que teve 'conversa muito boa' com presidente eleito

Folhapress

WASHINGTON, EUA, E PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, escreveu nas redes sociais nesta segunda-feira (29) que "teve uma conversa muito boa" com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), após a vitória do capitão reformado.

"Nós concordamos que o Brasil e os Estados Unidos vão trabalhar juntos em comércio, questões militares e todo o resto!", escreveu o republicano. "Ligação excelente, desejei a ele parabéns!"

Após o resultado das eleições, Bolsonaro afirmou que havia feito um "contato bastante amigável" com Trump e que o mandatário americano o desejou "boa sorte."

Pouco depois, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Sarah"‚Sanders, foi questionada por jornalistas sobre o que achava das comparações entre os dois mandatários. "Só existe um Donald Trump, na minha opinião", respondeu.

Sanders também disse que os Estados Unidos "valorizam o relacionamento de longa data com o Brasil" e que "querem continuar a trabalhar" com o país: "E vamos ver o que acontece a partir daí."

Indagada se o governo planeja convidar Bolsonaro para os Estados Unidos ou se Trump tem planos de visitar o Brasil, ela preferiu não responder a pergunta.

O tom adotado pelo governo americano foi diferente do usado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que também felicitou Bolsonaro (PSL) nesta segunda pela vitória eleitoral.

Mas, em um aceno contra o discurso autoritário do capitão reformado e a declarações sobre a saída do país do acordo climático, Macron também mencionou "princípios democráticos" e disse esperar manter a cooperação bilateral no âmbito da "diplomacia ambiental".

"A França e o Brasil mantêm uma parceria estratégica em torno de valores comuns de respeito e de promoção dos princípios democráticos", diz o comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu --Macron foi um dos primeiros chefes de Estado ou de governo europeus a se pronunciar sobre o resultado da corrida presidencial brasileira.

"É no respeito a esses valores que a França deseja levar adiante sua cooperação com o Brasil, para enfrentar os grandes desafios contemporâneos do nosso planeta, tanto no campo da paz e da segurança internacionais quanto no da diplomacia ambiental e dos compromissos com o Acordo de Paris sobre o clima", prossegue a nota.

Em setembro, Bolsonaro havia aventado a hipótese de retirar o Brasil do tratado que busca reduzir as emissões de dióxido de carbono em escala global. Na reta final da campanha, recuou.

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, também se manifestou sobre a eleição brasileira, mas não incluiu felicitações em sua mensagem em uma rede social.

Ele disse apenas que "os desafios serão enormes" e que "o Brasil contará com a Espanha para alcançar uma América Latina mais igual e mais justa".

Já o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, usou as redes sociais para parabenizar Bolsonaro e disse que a eleição do capitão reformado levará a uma "grande amizade" entre os dois países.

"Estamos esperando sua visita a Israel", escreveu o Netanyahu. Bolsonaro respondeu dizendo que a amizade se "traduzirá em acordos" que beneficiarão o povo brasileiro.

Também na internet, líderes da direita nacionalista da Europa desejaram boa sorte ao presidente eleito.

O ministro do Interior da Itália e vice-premiê, Matteo Salvini (Liga), escreveu: "Também no Brasil, os cidadãos mandaram para casa a esquerda. Bom trabalho ao presidente Bolsonaro, a amizade entre nossos povos e nossos governos será ainda mais forte". Ele encerrou a postagem com a hashtag #OBrasilVota17.

Salvini disse ainda que "depois de anos de conversas improdutivas [entre Roma e Brasília], pedirei que seja extraditado à Itália o terrorista vermelho Battisti".

Ele se refere ao ex-ativista Cesare Battisti, condenado na Itália por quatro assassinatos cometidos nos anos 1970, quando era membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Preso em 2007 no Brasil, teve sua extradição autorizada pelo STF, mas barrada pelo ex-presidente Lula. A aplicação da medida ainda espera apreciação da 1ª Turma do Supremo.

De volta a França, a líder da direita nacionalista, Marine Le Pen, escreveu que "os brasileiros acabaram de punir a corrupção generalizada e a criminalidade aterrorizante que prosperaram sob os governos de extrema esquerda".

Ela disse ainda que o presidente eleito "deverá recuperar a economia, a segurança e a democracia, muito comprometidas no Brasil".